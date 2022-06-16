ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин и Ethereum отреагировали ростом — Finance.ua
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ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин и Ethereum отреагировали ростом

Сегодня 12:40Финтех и Карты
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Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам заседания 14-15 июня повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75%. Такое резкое повышение показателя регулятор проводит впервые с 1994 года.
На пресс-конференции по итогам встречи FOMC глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в июле ставку могут поднять еще на 0,5-0,75%.
Регулятор также обновил экономические прогнозы в сторону ухудшения. ФРС предполагает, что ВВП США по итогам календарного года вырастет на 1,7% (ранее прогнозировали 2,8%).
В целом рынок ожидал повышения ключевой ставки ФРС — фьючерсы прогнозировали 96% вероятность этого события. На фоне объявления индикатор S&P 500 закрыл торговую сессию 15 июня ростом почти на 1,5%, индекс Доу Джонса — на 1%, согласно TradingView.
Криптовалютный рынок также вырос после заседания FOMC. Котировки биткоина за последние сутки поднялись на 2,7%, Ethereum — на 4,7%. В зеленой зоне оказались все цифровые активы из топ-10 по капитализации, согласно CoinGecko.
На момент написания BTC торгуется вблизи $21 770, ETH — $1170.
ФРС повысила ключевую ставку. Биткоин и Ethereum отреагировали ростом
В декабре 2021 года ФРС допустила три повышения ключевой ставки в последующие 12 месяцев. Причина — усиление инфляции.
В марте регулятор впервые с 2018 года поднял показатель до до 0,25-0,5%. Традиционный и криптовалютные рынки отреагировали на решение ростом. Среди цифровых активов локальное ралли продолжалось вплоть до апреля — биткоин и Ethereum достигли годовых максимумов.
В мае ФРС вновь повысила ставку. Вопреки прогнозам, политика регулятора оказалась более мягкой — показатель вырос на 50 б. п. (ожидался рост на 75 б. п.).
На фоне новостей биткоин преодолел отметку $40 000, однако всплеск котировок оказался кратковременным — в тот же день цена первой криптовалюты провалила уровень $36 000, что стало началом затяжной коррекции.
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По материалам: Forklog
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