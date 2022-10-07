Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах — Finance.ua

Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах Сегодня 15:01 — Личные финансы

Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах

Появление миллионов переселенцев в Украине из-за вторжения россии привело к росту спроса и предложений на фриланс. Причем за дистанционную работу готовы хорошо платить не только в IT-сфере, но и во многих других — как рабочих профессиях, так и интеллектуальных.

В каких сферах востребованы услуги фрилансеров

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», треть работающего населения Украины уже имеет удаленную работу.

Фриланс — не только о заработке в Интернете. Им может заниматься человек любой специальности, который удачно продает свои знания и выполняет работу удаленно: водитель, портной или даже сантехник.

По данным сервиса OLX, с марта по сентябрь 2022 года больше всего вакансий на дистанционную работу было в категориях:

розничная торговля / продажи / закупки (9 825 тысяч объявлений),

реклама / дизайн / PR (2 832 тысяч объявлений),

образование / перевод (2 662 тысяч объявлений).

Не IT единым: кто еще может хорошо зарабатывать на фрилансе

В течение семи месяцев войны работодатели активно искали менеджеров по продажам, за такую работу в среднем в сентябре предлагали 30 тысяч гривен, продавцов с зарплатой 8 тысяч гривен и администраторов — почти 24 тысячи гривен за месяц работы.

Также немало предложений для копирайтеров с зарплатой в сентябре 27,5 тыс. грн, дизайнеров (22 тыс. грн) и SMM-менеджеров (17,5 тыс. грн).

Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные — им работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тыс. грн в месяц работы, операторы колл-центра — 27 тыс. грн и бухгалтеры — 11 тыс. грн.

При этом спрос от предложения на рынке труда удаленной работы отличался. Украинцы больше всего интересовались такими вакансиями как:

оператор чата (46 отзывов соикателей на 1 рабочее место);

копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);

менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);

администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);

диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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