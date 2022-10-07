Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах

Личные финансы
108
Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах
Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах
Появление миллионов переселенцев в Украине из-за вторжения россии привело к росту спроса и предложений на фриланс. Причем за дистанционную работу готовы хорошо платить не только в IT-сфере, но и во многих других — как рабочих профессиях, так и интеллектуальных.

В каких сферах востребованы услуги фрилансеров

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», треть работающего населения Украины уже имеет удаленную работу.
Фриланс — не только о заработке в Интернете. Им может заниматься человек любой специальности, который удачно продает свои знания и выполняет работу удаленно: водитель, портной или даже сантехник.
По данным сервиса OLX, с марта по сентябрь 2022 года больше всего вакансий на дистанционную работу было в категориях:
  • розничная торговля / продажи / закупки (9 825 тысяч объявлений),
  • реклама / дизайн / PR (2 832 тысяч объявлений),
  • образование / перевод (2 662 тысяч объявлений).

Не IT единым: кто еще может хорошо зарабатывать на фрилансе

В течение семи месяцев войны работодатели активно искали менеджеров по продажам, за такую работу в среднем в сентябре предлагали 30 тысяч гривен, продавцов с зарплатой 8 тысяч гривен и администраторов — почти 24 тысячи гривен за месяц работы.
Также немало предложений для копирайтеров с зарплатой в сентябре 27,5 тыс. грн, дизайнеров (22 тыс. грн) и SMM-менеджеров (17,5 тыс. грн).
Читайте также
Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные — им работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тыс. грн в месяц работы, операторы колл-центра — 27 тыс. грн и бухгалтеры — 11 тыс. грн.
При этом спрос от предложения на рынке труда удаленной работы отличался. Украинцы больше всего интересовались такими вакансиями как:
  • оператор чата (46 отзывов соикателей на 1 рабочее место);
  • копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);
  • менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);
  • администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);
  • диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.