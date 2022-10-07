Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах — Finance.ua

Фриланс во время войны: сколько платят в разных сферах
Появление миллионов переселенцев в Украине из-за вторжения россии привело к росту спроса и предложений на фриланс. Причем за дистанционную работу готовы хорошо платить не только в IT-сфере, но и во многих других — как рабочих профессиях, так и интеллектуальных.
В каких сферах востребованы услуги фрилансеров
По данным опроса социологической группы «Рейтинг», треть работающего населения Украины уже имеет удаленную работу.
Фриланс — не только о заработке в Интернете. Им может заниматься человек любой специальности, который удачно продает свои знания и выполняет работу удаленно: водитель, портной или даже сантехник.
По данным сервиса OLX, с марта по сентябрь 2022 года больше всего вакансий на дистанционную работу было в категориях:
- розничная торговля / продажи / закупки (9 825 тысяч объявлений),
- реклама / дизайн / PR (2 832 тысяч объявлений),
- образование / перевод (2 662 тысяч объявлений).
Не IT единым: кто еще может хорошо зарабатывать на фрилансе
В течение семи месяцев войны работодатели активно искали менеджеров по продажам, за такую работу в среднем в сентябре предлагали 30 тысяч гривен, продавцов с зарплатой 8 тысяч гривен и администраторов — почти 24 тысячи гривен за месяц работы.
Также немало предложений для копирайтеров с зарплатой в сентябре 27,5 тыс. грн, дизайнеров (22 тыс. грн) и SMM-менеджеров (17,5 тыс. грн).
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Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные — им работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тыс. грн в месяц работы, операторы колл-центра — 27 тыс. грн и бухгалтеры — 11 тыс. грн.
При этом спрос от предложения на рынке труда удаленной работы отличался. Украинцы больше всего интересовались такими вакансиями как:
- оператор чата (46 отзывов соикателей на 1 рабочее место);
- копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);
- менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);
- администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);
- диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).
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