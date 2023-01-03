Французы получат в 2023 году по 100 евро из-за высоких цен на топливо — Finance.ua
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Французы получат в 2023 году по 100 евро из-за высоких цен на топливо

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Граждане Франции, которые ездят на работу на автомобиле, будут иметь право на новую схему прямых выплат в размере 100 евро в 2023 году.
Об этом объявила премьер-министр Элизабет Борн.
Борн заявила, что выплаты будут предоставляться только тем, кто зарабатывает меньше определенной зарплаты. «Это необходимо, чтобы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается», — заявила Борн.
Правительство и поставщик энергии TotalEnergy вмешались летом, субсидируя цены на топливо в размере 30 центов за литр. Эта схема поддержки недавно снизилась до 10 центов и должна полностью прекратить свое действие в конце 2022 года.
«Мы продолжаем поддерживать покупательскую способность работающих французов, чья зависимость от автомобилей для поездок на работу тяготит их финансы», — сказал представитель правительства Оливье Веран.
Эта новая мера принята на фоне постоянно высокого инфляционного давления, которое в ноябре 2022 года выросло на 6,2% в годовом исчислении.
Но это мало поможет снизить цены на топливо, которые остаются намного выше докризисного уровня. Во вторник дизельное топливо стоило 1,82 евро за литр, что значительно ниже пика в 2,24 евро за литр в марте 2022 года, но далеко от 1,5 евро, к которым французы привыкли до российского вторжения в Украину.
Исследование правительственного органа Dares показало, что номинальная заработная плата с начала года выросла на 3,7% в целом по стране. Однако с учетом инфляции этот показатель снизился до —2%.
По материалам:
uamedia
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