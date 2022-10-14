Французскую TotalEnergies обвиняют в поставках топлива российской военной авиации — Finance.ua

Французскую TotalEnergies обвиняют в поставках топлива российской военной авиации Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Две ассоциации обратились во французскую прокуратуру с заявлением против французского энергетического гиганта TotalEnergies за «соучастие в военных преступлениях» в виде поставок топлива российским военным самолетам.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к делу, материалы дела, адвокаты ассоциаций в комментарии изданию.

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand в четверг передали дело национальному антитеррористическому прокурору, расследующему обвинения в военных преступлениях.

В августе газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies владела долей в компании, добывавшей газовый конденсат на севере россии. Часть конденсата была превращена в авиационное топливо для российских военных самолетов, атакующих украинские города.

В иске, с которым ознакомилось AFP, TotalEnergies обвиняется в том, что она способствовала обеспечению российского правительства «необходимыми средствами для совершения военных преступлений», «продолжая эксплуатировать Термокарстовое месторождение».

TotalEnergies до недавнего времени владела долей в 49% в компании «Тернефтегаз», добывающей газ из Термокарстового месторождения на севере россии. Еще 51% принадлежал российской компании «Новатек», в которой французская фирма также владеет непосредственно 19,4% акций.

После статьи в Le Monde французский гигант заявил, что 18 июля продал свою 49% долю в «Тернефтегазе» компании «Новатек».

Le Monde сообщало, что Термокарстовое является источником природных газовых конденсатов, отправляемых по трубопроводу на перерабатывающий завод «Новатека» в Пуровском. Затем они отправляются по железной дороге для дальнейшей переработки на авиационное топливо в южно-сибирском городе Омск. Это топливо было отправлено на российские авиабазы у украинской границы, пишет Le Monde.

TotalEnergies отрицает эти обвинения. Там считают, что на самом деле конденсаты были «вывезены за границу» и потому не могли быть использованы российской армией в качестве топлива для своих самолетов, которыми наносятся удары по украинцам.

Юристы из двух ассоциаций в комментарии AFP заявили, что пора привлечь транснациональные корпорации к ответственности.

Економічна Правда По материалам:

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