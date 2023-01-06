Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог в 1 млн евро — Finance.ua
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Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог в 1 млн евро

Криминал
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Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог в 1 млн евро
Французский суд согласился отпустить Жеваго под залог в 1 млн евро
Французский суд в городе Шамбери решил в четверг уволить украинского миллиардера Константина Жеваго под залог накануне слушаний по поводу его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет «Европейская правда».
48-летний миллиардер Жеваго был арестован во Франции в конце декабря по запросу Украины и с тех пор находился под стражей.
Государственное бюро расследований Украины заявило, что миллиардера разыскивали по подозрению в хищении и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 миллионов долларов из обанкротившегося банка «Финансы и кредит».
Бизнесмен, один из богатейших людей Украины, заявил в суде, что он не сделал ничего плохого и не должен быть экстрадирован.
«Я впервые в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я не заслуживаю этого. Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, о чем вы попросили» , — сказал он на слушании, выступая через переводчика.
Суд города Шамбери на востоке Франции заявил, что согласился освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро. Жеваго теперь не может покинуть Францию, должен сдать власти два своих паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на вызовы.
Суд должен был провести слушания об экстрадиции в четверг, но адвокаты Жеваго и прокурор заявили, что им нужно больше времени на подготовку, с чем судьи согласились, назначив новую дату — 19 января.

Справка Finance.ua:

  • Жеваго работал в украинском парламенте с 1998 по 2019 год.
  • Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, а международный ордер — в 2021 году.
  • Издание Forbes Украина оценило состояние Жеваго в 2021 году в $2,4 млрд. К концу 2022 года издание оценило состояние Жеваго в $1,4 млрд.
  • 27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.
По материалам:
Економічна Правда
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