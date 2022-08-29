Французский нефтяной гигант продает долю в российском предприятии после обвинений в поставке топлива армии рф — Finance.ua

Французский нефтяной гигант продает долю в российском предприятии после обвинений в поставке топлива армии рф Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

Французский нефтяной гигант продает долю в российском предприятии после обвинений в поставке топлива армии рф

Французский энергетический гигант TotalEnergies продает свою 49% долю в российском Термокарстовом газовом месторождении компании Новатек после статьи Le Monde о том, что компания может быть связана с поставкой керосина для российских истребителей.

Об этом говорится в сообщении компании.

«26 августа TotalEnergies и Новатек подписали окончательный договор купли-продажи 49% акций TotalEnergies в Тернефтегаге», — говорится в заявлении компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в сентябре 2022 года. В компании также добавили, что 6 июля TotalEnergies объявила о продаже оставшихся 20% акций в Харьягинском нефтяном проекте Зарубежнефть. Эта сделка была закрыта 3 августа.

Ранее в компании опровергли обвинения журналистов и подчеркнули, что производят керосин на дочернем предприятии в рф исключительно для экспорта.

В правительстве Франции призвали расследовать возможную причастность TotalEnergies к поставке топлива для российских военных самолетов.

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НВ По материалам:

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