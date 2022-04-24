Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время. — Finance.ua

Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время.

Сегодня 16:27 — Энергетика

Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мер считает, что ЕС может принять решение об эмбарго на российскую нефть в течение нескольких недель.

Об этом пишет BFMTV

«Напоминаю, что это первый источник валюты для россии. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день для экспорта российской нефти. Поэтому если вы сокращаете импорт, вы очень сильно наносите ущерб российской силе, которая является нашей целью», — сказал министр.

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Как писала газета The Wall Street Journal, в течение апреля россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций. Один из самых популярных способов: танкер с пометкой «Пункт назначения неизвестен». Поэтому формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти.

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