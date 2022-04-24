Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время.

Сегодня 16:27Энергетика
22
Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время.Французский министр считает, что ЕС может ввести нефтяное эмбарго для рф в ближайшее время.
Министр экономики Франции Бруно Ле Мер считает, что ЕС может принять решение об эмбарго на российскую нефть в течение нескольких недель.
Об этом пишет BFMTV.
«Напоминаю, что это первый источник валюты для россии. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день для экспорта российской нефти. Поэтому если вы сокращаете импорт, вы очень сильно наносите ущерб российской силе, которая является нашей целью», — сказал министр.
Читайте также
Как писала газета The Wall Street Journal, в течение апреля россия увеличила поставки нефти ключевым партнерам с Запада в обход санкций. Один из самых популярных способов: танкер с пометкой «Пункт назначения неизвестен». Поэтому формируется непрозрачный рынок, на котором трудно отследить происхождение нефти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.