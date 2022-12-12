Французская Total зафиксировала убыток в 3,7 млрд долларов от российских активов — Finance.ua

Французская Total зафиксировала убыток в 3,7 млрд долларов от российских активов Сегодня 07:33 — Фондовый рынок

Французская Total зафиксировала убыток в 3,7 млрд долларов от российских активов

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил, что выводит двух своих членов из совета директоров «Новатэк» и несет убытки в размере 3,7 млрд долларов в своей отчетности за четвертый квартал из-за списания своей доли в российской компании.

Об этом сообщает Reuters

В отличие от лондонских конкурентов BP и Shell, TotalEnergies сохранила несколько инвестиций в россии после того, как москва вторглась в Украину, и столкнулась с критикой за это.

Среди ее российских инвестиций — 19,4% акций производителя газа «Новатэк» и миноритарные пакеты в проектах по сжижению природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».

«Учитывая европейские санкции, действующие с начала войны, два директора, представляющих TotalEnergies в совете директоров «Новатэк», вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров этой компании, в том числе по финансовым вопросам. В этих обстоятельствах совет директоров TotalEnergies принял решение о незамедлительном выводе представителей компании из состава правления ПАО «Новатэк», — говорится в сообщении компании.

Компания также заявила, что «больше не будет учитывать собственный капитал своей 19,4%-ной доли в „Новатек“», что, в свою очередь, приведет к тому, что TotalEnergies зафиксирует обесценивание в размере около 3,7 млрд долларов в четвертом квартале.

Благодаря последнему решению TotalEnergies зафиксировала в этом году обесценивание своих активов в россии на сумму 14,4 млрд долларов, что все же меньше, чем списала в марте конкурирующая BP — 25,5 млрд долларов.

В своем заявлении TotalEnergies отметила, что не может продать долю «Новатэк», «учитывая действующие соглашения акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров „Новатэк“, находящемуся под санкциями».

Нефтяной гигант, еще в сентябре заявивший, что получать дивиденды от своих российских активов становится все «сложнее», не сказал, почему он решил сделать списание именно сейчас.

При этом компания получала дивиденды от «Новатек» в 2022 году.

Ранее газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским «Новатэком».

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