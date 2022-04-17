Франция заморозила "королевское" имение Абрамовича за 250 млн долларов – Forbes — Finance.ua

Франция заморозила "королевское" имение Абрамовича за 250 млн долларов – Forbes

Сегодня 12:45 — Мир

Франция заморозила 41 объект недвижимости подсанкционных российских граждан, оценив их в 620 млн долларов. Однако на самом деле, стоимость этого имущества приближается к 1 миллиарду долларов. А среди его собственников — 8 олигархов. В частности, Роман Абрамович.

Об этом сообщает Forbes . Отмечается: из «общих» замороженных 41 объекта российским олигархам принадлежит 31.

«Исходя из отчетов для списка „Миллиардеры мира“, а также истории покупных цен, их общая стоимость оценивается в 920 млн долларов», — отметили аналитики.

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При этом они подчеркнули: сильнее всего блокирование ударило именно по Роману Абрамовичу. Его замороженная недвижимость оценивается в 340 млн. долларов:

имение Château de la Croë на французской Ривьере, площадью в почти 3 тыс. км. м за 250 млн долларов. Оно имеет 12 комнат и ванную в форме лебедя. Ранее имение принадлежало британскому королю Эдуарду VIII;

имение Gouverneur на территории Сен-Бартельми, площадью в 28,33 га за 90 млн долларов. На нем расположены бунгало, несколько теннисных кортов и бассейны.

«Абрамовичу может принадлежать и другая местная недвижимость. К примеру, имение Le Lurin тоже заморозили французские власти. А местный источник сообщил, что он владеет еще одним домом возле портового города Густавия, недалеко от Gouverneur. По информации того же источника, похоже, что это имение бросили в разгар его ремонта», — рассказывают аналитики.

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