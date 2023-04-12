Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов на 1 млрд евро для Украины — Finance.ua

Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов на 1 млрд евро для Украины Сегодня 16:44

Правительство Франции заблокировало единогласное решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов в Украину.

Об этом пишет РАР.

По данным агентства, Франция хочет, чтобы рефинансирование стало возможным не только в случае поставки боеприпасов для артиллерии, но и ракет. Однако некоторые страны ЕС, в частности, Польша, выступают против этого.

«Франция блокирует решение Европейского союза, которое требует единогласия и касается финансирования поставок боеприпасов Украине», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

При этом Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании ЕС закупки боеприпасов для передачи их Украине.

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