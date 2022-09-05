Франция вводит прокат электромобилей — за €100 в месяц — Finance.ua
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Франция вводит прокат электромобилей — за €100 в месяц

Технологии&Авто
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Франция вводит прокат электромобилей — за €100 в месяц
Франция вводит прокат электромобилей — за €100 в месяц
Во Франции готовятся к запуску новой программы субсидирования электромобилей, предусматривающей возможность аренды машины за €100 в месяц. Министр финансов Габриэль Атталь объявил об этом на новостном канале LCI.
Сейчас французские граждане могут рассчитывать на субсидию в размере до €6000 в случае приобретения электромобилей дешевле €47 000. Потребители также могут воспользоваться программой обмена, чтобы получить деньги за свои подержанные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Несмотря на стимулирование производства и покупки электромобилей, на их долю приходилось только 12% продаж новых автомобилей во Франции за первые семь месяцев 2022 года.
Франция значительно отстает от Норвегии и других стран по электрификации частного транспорта. В прошлом году аккумуляторно-электрические и гибридные автомобили составили почти две трети всех продаж новых автомобилей в странах Северной Европы. Система субсидий играет в процессе значительную роль, делая электрокар более привлекательной покупкой, чем аналогичный автомобиль из ДВС.
«Мы знаем, что для многих французов электромобили остаются очень дорогими», — отметил министр финансов и добавил, что правительство работает над тем, чтобы выяснить, как быстро оно сможет реализовать программу.
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По материалам:
ITC.ua
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