Франция стремится сократить потребление энергии на 10% уже этой зимой — Finance.ua
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Франция стремится сократить потребление энергии на 10% уже этой зимой

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Правительство Франции резко усилило цель по сокращению потребления энергии этой зимой и предотвращению перебоев с электроснабжением, очевидно, пытаясь привлечь внимание общественности.
Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Элизабет Борн призвала домохозяйства, предприятия, местные и национальные власти сократить потребление электроэнергии на 10% по сравнению с прошлым годом, согласно презентации, присланной журналистам после пресс-конференции.
Ранее правительство страны выдвинуло цель сократить потребление на такую долю в течение двух лет.
Отмечается, что новая цель достаточно амбициозная. Для сравнения, согласно данным министерства экологии Франции, в 2020 году, отмеченном пандемией Covid и неоднократными отключениями, общее потребление энергии конечными пользователями упало на 5,6%.
Франция потратила и заложила в бюджет миллиард евро, чтобы ограничить рост цен на электроэнергию и газ и помочь более бедным домохозяйствам оплатить счета за электроэнергию и газ и справиться с инфляцией.
Но хотя финансируемые государством меры принесли некоторое облегчение потребителям и помогли уменьшить инфляцию по сравнению с остальной еврозоной, правительство предупредило, что использование необходимо сократить, чтобы избежать неорганизованных отключений электроэнергии.
Национальный оператор электросети Reseau de Transport d’Electricite в среду заявил, что этой зимой ему, возможно, придется выдавать уведомления, в которых будут просить домохозяйства, предприятия и местные власти уменьшить потребление в часы пик.
Это произошло через день после того, как министр по вопросам энергетики Агнес Панье-Рунаше исключила любой риск отключения электроэнергии, который приведет к коллапсу энергетической системы Франции, но сказала, что в случае отключения электроэнергии будет возможна определенная организованная разгрузка в зависимости от погоды.
По материалам:
Економічна Правда
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