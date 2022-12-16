Франция предоставит гарантии на 99,4 млн евро для кредитов ЕБРР «Укрзализныце» и «Нафтогазу» в общей сложности 450 млн евро — Finance.ua

Франция предоставит гарантии на 99,4 млн евро для кредитов ЕБРР «Укрзализныце» и «Нафтогазу» в общей сложности 450 млн евро Сегодня 14:33 — Фондовый рынок

Правительство Франции предоставит EUR99,4 млн гарантий по кредитам Европейского банка реконструкции и развития АО «Укрзализныця» на сумму EUR150 млн и НАК «Нафтогаз» — на EUR300 млн.

«Франция предоставляет гарантию на сумму EUR49,4 млн для поддержки кредита ЕБРР в размере EUR150 млн украинской железнодорожной компании «Укрзалізниця» (...). Параллельно Франция предоставляет гарантию в размере EUR50 млн для содействия кредиту ЕБРР в размере EUR300 млн газовой госкомпании «Нафтогаз», — говорится в пресс-релизе банка в среду.

Относительно кредита «Укрзализныце» банк отметил, что это поможет финансировать критически важные операционные расходы для обеспечения стабильных железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, а также эвакуации и оказания гуманитарной помощи в раздираемой войной стране.

Согласно сообщению, французская гарантия дополняет другую гарантию для УЗ, предоставленную Европейским Союзом через свой Европейский фонд устойчивого развития (EFSD).

Также отмечается, что банк сейчас тесно сотрудничает с УЗ по новому гарантированному государством кредиту в размере до EUR200 млн для покрытия критических капитальных затрат, необходимых для улучшения железнодорожного сообщения с ЕС.

Что касается кредита «Нафтогаза», то он, как отмечает банк, поможет закупать газ и гарантировать поставки украинским потребителям, а также производить электроэнергию зимой и в последующий период.

По словам президента ЕБРР Одиля Рено Бассо, Франция, как и другие страны G7, оказывает важнейшую поддержку операциям банка по оказанию чрезвычайной помощи в Украине.

«Это показывает, насколько прочное наше партнерство и насколько совпадают наши приоритеты, когда речь идет о поддержке Украины и ее народа», — отметила глава ЕБРР, слова которой приводятся в сообщении.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер со своей стороны заявил, что инфраструктуры «Нафтогаза» и «Укрзализныци», охватывающие всю территорию Украины, составляют основу украинской экономики в военное время, являясь ключевыми компонентами экономической устойчивости Украины.

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