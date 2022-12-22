Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро — Finance.ua
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Франция оштрафовала Microsoft на 60 миллионов евро

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Франция наложила самый большой за год штраф на техгиганта Microsoft в сумме 60 млн евро за политику сбора данных пользователей в поисковике Bing.
Об этом сообщает France24.
Французский регулятор заявил, что после расследования обнаружил, что «когда пользователи посещали этот сайт (Bing. — Ред.), файлы cookie хранились на их терминале без согласия, при этом эти файлы использовались среди прочего в рекламных целях».
Регулятор заметил также отсутствие кнопки, позволяющей отказаться от хранения файлов cookie так же легко, как и принять их.
Значительная сумма штрафа обусловлена, в частности, прибылью, которую компания получала от рекламы, опосредованно генерируемой данными, собранными с помощью cookie — файлов, отслеживающих просмотр веб-страниц в интернете.
Компании было предоставлено три месяца для исправления ситуации с потенциальным дальнейшим штрафом в размере 60 тысяч евро за каждый день просрочки.
В прошлом году за аналогичные нарушения к компаниям Google и Facebook были применены санкции в виде штрафов в размере 150 млн евро и 60 млн евро соответственно.
По материалам:
Економічна Правда
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