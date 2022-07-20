Франция намерена национализировать одного из мировых производителей электроэнергии — Finance.ua
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Франция намерена национализировать одного из мировых производителей электроэнергии

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Правительство Франции намерено национализировать энергетическую компанию Electricite de France (EDF).
Об этом сообщает Bloomberg.
Планируется, что правительство выкупит часть акций компании за 9,7 млрд евро, или $9,9 млрд, чтобы полностью ее национализировать на фоне энергетического кризиса в Европе.
Министерство финансов Франции отмечает, что государство предложило 12 евро за акцию для приобретения 16% акций EDF, которыми оно еще не владеет. Государство предлагает цену на 53% выше цены закрытия акций EDF в 7,84 Евро 5 июля.
Издание отмечает, что Франция хочет вернуть обремененную долгами EDF в полную государственную собственность для контроля счетов за электроэнергию для домохозяйств на фоне попыток снизить зависимости страны от импорта энергоносителей.
Государству уже принадлежит 84% EDF, которой угрожали незапланированные отключения атомных блоков. По оценкам рейтингового агентства S&P, долг EDF в этом году может достигнуть почти 100 млрд евро. Владельцы облигаций компании заявили, что предлагаемый выкуп — давно ожидаемый сигнал поддержки со стороны правительства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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