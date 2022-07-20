Франция намерена национализировать одного из мировых производителей электроэнергии — Finance.ua

Франция намерена национализировать одного из мировых производителей электроэнергии
Правительство Франции намерено национализировать энергетическую компанию Electricite de France (EDF).
Об этом сообщает Bloomberg.
Планируется, что правительство выкупит часть акций компании за 9,7 млрд евро, или $9,9 млрд, чтобы полностью ее национализировать на фоне энергетического кризиса в Европе.
Министерство финансов Франции отмечает, что государство предложило 12 евро за акцию для приобретения 16% акций EDF, которыми оно еще не владеет. Государство предлагает цену на 53% выше цены закрытия акций EDF в 7,84 Евро 5 июля.
Издание отмечает, что Франция хочет вернуть обремененную долгами EDF в полную государственную собственность для контроля счетов за электроэнергию для домохозяйств на фоне попыток снизить зависимости страны от импорта энергоносителей.
Государству уже принадлежит 84% EDF, которой угрожали незапланированные отключения атомных блоков. По оценкам рейтингового агентства S&P, долг EDF в этом году может достигнуть почти 100 млрд евро. Владельцы облигаций компании заявили, что предлагаемый выкуп — давно ожидаемый сигнал поддержки со стороны правительства.
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