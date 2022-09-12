Франция и Румыния подпишут соглашение об упрощении экспорта украинского зерна — Finance.ua
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Франция и Румыния подпишут соглашение об упрощении экспорта украинского зерна

Аграрный рынок
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Франция и Румыния подпишут в понедельник соглашение об облегчении экспорта зерновых из Украины по суше.
Об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Я подпишу соглашение с Румынией, которое позволит Украине поставлять еще больше зерна... в Европу и развивающиеся страны, в том числе средиземноморские (страны), которые нуждаются в его продовольствии», — сказал Бон, добавив, что соглашение охватывает экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.
Согласно проекту франко-румынского соглашения, Париж будет сотрудничать в разработке проекта, направленного на повышение эффективности порта Галац, оборудования пограничных пунктов на севере Румынии, максимального использования зерновых контейнеров, размещенных в порту Констанца, а также увеличения пропускной способности в Сулинском канале.
Это также помогло бы создать среднесрочную стратегию на осях коридора между Румынией и Украиной и обеспечить опоры для оптимизации движения судов. Франция также обеспечит финансирование первоначальной технической экспертизы и будет сотрудничать с Бухарестом в определении финансирования на будущее.
Как сообщалось, согласно соглашению, подписанному 22 июля Украиной, Турцией, россией и ООН, три украинских порта были разблокированы для перевозки зерна, назначенного на экспорт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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