Франция и Румыния подпишут соглашение об упрощении экспорта украинского зерна — Finance.ua

Франция и Румыния подпишут соглашение об упрощении экспорта украинского зерна Сегодня 17:34 — Аграрный рынок

Франция и Румыния подпишут в понедельник соглашение об облегчении экспорта зерновых из Украины по суше.

Об этом сообщил министр транспорта Франции Клеман Бон, передает Укринформ со ссылкой на Reuters

«Я подпишу соглашение с Румынией, которое позволит Украине поставлять еще больше зерна... в Европу и развивающиеся страны, в том числе средиземноморские (страны), которые нуждаются в его продовольствии», — сказал Бон, добавив, что соглашение охватывает экспорт сухопутным, морским и речным транспортом.

Согласно проекту франко-румынского соглашения, Париж будет сотрудничать в разработке проекта, направленного на повышение эффективности порта Галац, оборудования пограничных пунктов на севере Румынии, максимального использования зерновых контейнеров, размещенных в порту Констанца, а также увеличения пропускной способности в Сулинском канале.

Это также помогло бы создать среднесрочную стратегию на осях коридора между Румынией и Украиной и обеспечить опоры для оптимизации движения судов. Франция также обеспечит финансирование первоначальной технической экспертизы и будет сотрудничать с Бухарестом в определении финансирования на будущее.

Как сообщалось, согласно соглашению, подписанному 22 июля Украиной, Турцией, россией и ООН, три украинских порта были разблокированы для перевозки зерна, назначенного на экспорт.

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Укрінформ По материалам:

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