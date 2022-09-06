Франция готовится к зиме без российских энергоресурсов — Reuters — Finance.ua
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Франция готовится к зиме без российских энергоресурсов — Reuters

Энергетика
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На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Франция сосредоточилась на краткосрочном решении энергетических проблем.
Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, сообщает Reuters.
Министр отметил, что необходимость решения энергетической проблемы связана с приближением зимнего сезона.
«Краткосрочная задача состоит в том, чтобы получить больше газа, больше нефти, больше электроэнергии, поступающей из других стран, чем из россии», — отметил он.
Отвечая на вопрос о возможном строительстве нового газопровода через Пиренеи, министр финансов уточнил, что сейчас важно обратить внимание именно на краткосрочную перспективу: «Это вопрос месяцев, недель, дней, я не уверен, что новый трубопровод поможет нам пережить зиму».
«Сосредоточимся на очень краткосрочных вызовах», — сказал он, добавив, что общественное мнение может подвергнуть сомнению инвестиции в инфраструктуру ископаемого топлива, поскольку она ожидает ускорения перехода на зеленую энергию.
По материалам:
УНІАН
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