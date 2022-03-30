Франция готовит пакет мер на случай приостановки поставки газа из России — Finance.ua

Франция готовит пакет мер на случай приостановки поставки газа из России

Сегодня 10:29 — Энергетика

Франция готовит пакет мер на случай приостановки поставки газа из России

В случае значительного снижения снабжения российским газом Франция намерена проводить временное и плановое прекращение подачи природного газа крупнейшим потребителям без ущерба для их экономической деятельности.

Об этом сообщает RFI

В настоящее время во Франции не верят в высокую вероятность резкого уменьшения поступления газа. «Пока не о чем беспокоиться, газ из России продолжает нормально поступать во Францию, а также близится конец отопительного сезона», — цитирует издание генерального директора французской газораспределительной компании GRDF Лоранса Пуарье-Диетца.

Однако в случае частичного или полного прекращения импорта российского газа вопрос встанет не только о следующей зиме, но и о запасах, пополняемых летом.

«Мы готовимся к беспрецедентному сценарию и готовы к исключительным мерам по снижению потребления, в том числе в экстренных случаях», — указывает издание.

Для решения этой проблемы французское правительство уже в ближайшие дни должно опубликовать постановление, предусматривающее уменьшение потребления.

«Проект направлен на временное и плановое прекращение подачи природного газа определенным потребителям», — отмечают СМИ.

Речь идет о крупных потребителях, которых в стране около пяти тысяч. Среди них исключаются предприятия и организации общественной значимости, такие как школы, больницы, дома престарелых и т.д.

Перерывы в подаче энергии могут испытать промышленные предприятия и крупные торговые центры. Около половины из них, согласно опросу, могут быстро сократить свои потребности, не причиняя значительного ущерба своей деятельности, или использовать дополнительно альтернативные источники энергии.

В правительстве советуют французам снизить отопление в частных домах на один градус, отключать отопление без хозяев, а также использовать программируемые термостаты и заменять старые газовые котлы на новые.

Напомним, Россия требует от потребителей из ЕС перехода на оплату поставок газа в российских рублях. В противном случае, Россия не собирается поставлять голубое топливо странам Европы.

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