Fozzy Group возобновила работу завода в Ворзеле Киевской области — Finance.ua
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Fozzy Group возобновила работу завода в Ворзеле Киевской области

Сегодня 20:21Фондовый рынок
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Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) возобновила производство хлеба, кондитерских изделий и обжаривание кофе в Ворзеле (Киевская область). При этом продукция с завода уже отгружается для торговых сетей «Сильпо», «Фора», Траш! Thrash!, Fozzy C&C.
Об этом говорится в сообщении Fozzy Group.
«В Ворзель вернулись электричество и вода, а с ними и возможность расконсервировать завод после оккупации. На работу вернулось 150 специалистов завода. На заводе в Ворзеле работают три цеха, продукты из которых доставляются по всей Украине. На предприятии уже обжаривается и фасуется 36 тонн кофе, производится более 10 тонн шоколадных изделий и заготовляется 236 тонн хлебобулочных изделий в месяц. Уже возобновлена ​​работа цеха по изготовлению шоколадных изделий „Собственная кондитерская“... Также цеха по заготовке хлеба и хлебобулочных изделий „Крафтяр“ и для хлебной мастерской „Буланжери Артизан“ на улице Ярославов Вал в Киеве. Кроме того, возобновил работу третий цех по свежему обжариванию кофе», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Українські Новини
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