Формула мира Президента Зеленского: к группе по энергетической безопасности присоединяются новые участники — Finance.ua

Формула мира Президента Зеленского: к группе по энергетической безопасности присоединяются новые участники Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Привлечение новых стран к работе группы по энергетической безопасности будет способствовать ускорению имплементации Формулы мира Президента Зеленского.

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с министром климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларсом Огором.

Читайте также Галущенко сказал, когда возможны новые массированные обстрелы энергетики

Они обсудили сотрудничество стран в рамках рабочей группы «Президентская Формула мира: энергетическая безопасность». В частности, речь шла о привлечении новых участников рабочей группы — недавно к сопредседателям присоединилась Норвегия.

Герман Галущенко поблагодарил коллегу за эффективную работу датской стороны и отметил, что сопредседательство Дании и Польши в этой группе чрезвычайно важно и продуктивно. Ларс Огор в свою очередь подтвердил поддержку Данией инициативы Президента Украины относительно Формулы мира.

Читайте также Дания внесет €7 миллионов в Фонд поддержки энергетики Украины

Стороны отметили успешность проведенной Третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте.

Также обсуждались вопросы привлечения к работе над Формулой мира более широкого круга стран.

«Подходы, которые мы совместно разрабатываем в рамках формулы мира, могут дать ценную информацию в глобальном контексте. Чем шире будет географический охват группы по энергетической безопасности, тем более ценные результаты мы сможем совместно наработать», — отметил Герман Галущенко.

Также обсуждались предложения в сфере энергетической безопасности к итоговому документу по реализации Формула мира, который планируется рассмотреть на Глобальном саммите мира.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.