Формула мира Президента Зеленского: к группе по энергетической безопасности присоединяются новые участники — Finance.ua

Формула мира Президента Зеленского: к группе по энергетической безопасности присоединяются новые участники
Привлечение новых стран к работе группы по энергетической безопасности будет способствовать ускорению имплементации Формулы мира Президента Зеленского.
Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с министром климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларсом Огором.
Они обсудили сотрудничество стран в рамках рабочей группы «Президентская Формула мира: энергетическая безопасность». В частности, речь шла о привлечении новых участников рабочей группы — недавно к сопредседателям присоединилась Норвегия.
Герман Галущенко поблагодарил коллегу за эффективную работу датской стороны и отметил, что сопредседательство Дании и Польши в этой группе чрезвычайно важно и продуктивно. Ларс Огор в свою очередь подтвердил поддержку Данией инициативы Президента Украины относительно Формулы мира.
Стороны отметили успешность проведенной Третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте.
Также обсуждались вопросы привлечения к работе над Формулой мира более широкого круга стран.
«Подходы, которые мы совместно разрабатываем в рамках формулы мира, могут дать ценную информацию в глобальном контексте. Чем шире будет географический охват группы по энергетической безопасности, тем более ценные результаты мы сможем совместно наработать», — отметил Герман Галущенко.
Также обсуждались предложения в сфере энергетической безопасности к итоговому документу по реализации Формула мира, который планируется рассмотреть на Глобальном саммите мира.
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