Ford сократит 3800 инженерных и административных рабочих мест в Европе — Finance.ua

Ford сократит 3800 инженерных и административных рабочих мест в Европе Сегодня 04:44 — Фондовый рынок

Ford сократит 3800 инженерных и административных рабочих мест в Европе

Американский автопроизводитель Ford планирует сократить 3800 рабочих мест в сфере разработки продукции и администрирования в Европе в течение следующих трех лет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Ford, объясняя такое решение, сослался на рост затрат и необходимость более четкой структуры, поскольку автопроизводитель переориентирует производство на электромобили.

Около 2300 рабочих мест будут сокращены на заводах автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1300 — в Великобритании и 200 — в остальной Европе, сообщила компания, добавив, что намерена достичь сокращений с помощью добровольных программ.

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«Эта новость стала ударом для профсоюзов, которые в конце января заявили, что худший сценарий — это сокращение 2 500 рабочих мест в Европе в сфере разработки продуктов и еще 700 — в администрации», — пишет Reuters.

Эти сокращения были необходимы для «оживления бизнеса в Европе», говорится в заявлении Ford.

Автопроизводитель сообщил о дальнейшем сокращении расходов во время телефонного звонка в начале февраля, а финансовый директор Джон Лоулер заявил, что компания будет «очень агрессивно» сокращать расходы по производству и операциям цепочки поставок.

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Американская группа сохранит в регионе около 3400 инженеров, которые будут работать на основе базовых технологий, предоставленных американскими коллегами, и будут адаптировать их для европейских клиентов, заявил на пресс-конференции руководитель европейского подразделения пассажирских электромобилей и глава Ford Germany Мартин Сандер.

В стратегии электрификации автопроизводителя ничего не изменилось, добавил Сандер, и цель предложить полностью электрический автопарк в Европе до 2035 года остается неизменной.

Позже в этом году Ford должен представить свой первый электромобиль в Европе, построенный на платформе MEB от Volkswagen в Кельне, и рассматривает возможность привезти платформу Ford в Европу, возможно, на свой завод в Валенсии, сказал Сандер.

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Економічна Правда По материалам:

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