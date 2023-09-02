Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины — Finance.ua

Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины

Ford собирается избавиться от трех своих популярных моделей. Среди них два кроссовера и один микроавтобус. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Ford намерен сосредоточиться на производстве электромобилей. Именно поэтому бренд постепенно отказывается от моделей ДВС.

К 2025 году из модельного ряда Ford исчезнут Escape, Edge и Transit Connect. Их заменят новые электромобили.

Читайте также Представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео)

В последние годы эти три модели утратили свою популярность. К тому же Transit Connect имеет большую альтернативу Transit и E-Transit, а на показатели продаж Escape повлиял выход модели Bronco Sport.

Ford Edge будет доступен из ДВС только на рынке Китая. Там кроссовер продают с удлиненной колесной базой и другим дизайном.

В Ford считают, что производство непопулярных моделей из ДВС не целесообразно. Сэкономленные ресурсы и средства могут быть выделены на создание новейших электромобилей.

К 2023 году потери концерна оцениваются в миллиарды долларов. Потому руководство Ford решило пересмотреть свой модельный ряд.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.