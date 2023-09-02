Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины — Finance.ua

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Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины

Технологии&Авто
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Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины
Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины
Ford собирается избавиться от трех своих популярных моделей. Среди них два кроссовера и один микроавтобус. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Ford намерен сосредоточиться на производстве электромобилей. Именно поэтому бренд постепенно отказывается от моделей ДВС.
К 2025 году из модельного ряда Ford исчезнут Escape, Edge и Transit Connect. Их заменят новые электромобили.
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В последние годы эти три модели утратили свою популярность. К тому же Transit Connect имеет большую альтернативу Transit и E-Transit, а на показатели продаж Escape повлиял выход модели Bronco Sport.
Ford прекратит выпуск трех популярных моделей: назвали причины
Ford Edge будет доступен из ДВС только на рынке Китая. Там кроссовер продают с удлиненной колесной базой и другим дизайном.
В Ford считают, что производство непопулярных моделей из ДВС не целесообразно. Сэкономленные ресурсы и средства могут быть выделены на создание новейших электромобилей.
К 2023 году потери концерна оцениваются в миллиарды долларов. Потому руководство Ford решило пересмотреть свой модельный ряд.
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По материалам:
Фокус
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