Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta — Finance.ua

Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta Сегодня 05:14 — Фондовый рынок

Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta, Фото: Ford

Ford Focus и Fiesta пока не доступны для заказа в Европе. Автопроизводитель на время прекратил прием заявок на свои самые доступные модели.

Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Известна и причина такого решения — сборочное предприятие в немецком Саарлуи не способно удовлетворить спрос на новые Ford Focus и Fiesta. Те, кто успел заказать авто в июле, получат их не ранее весны 2023 года, а за некоторыми версиями уже выстроилась очередь в год вперед.

Следует отметить, что резкого увеличения спроса на Ford Fiesta или Focus и не наблюдается. Просто из-за дефицита автомобильных микросхем завод не может выйти на плановые объемы производства. В 2022 году в Сарлуе должно было выпустить 195 000 авто, но соберут лишь 117 000. План на 2023 год — 143 тыс. машин.

Впрочем, это не значит, что вообще нельзя будет купить Ford Focus и Fiesta. Пакетные версии будут продолжать выпускать и распределять среди дилеров. А вот индивидуальную комплектацию заказать не выйдет.

Фокус По материалам:

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