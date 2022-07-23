Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta — Finance.ua
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Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta

Фондовый рынок
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Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta
Ford прекратил продажу популярных моделей Focus и Fiesta, Фото: Ford
Ford Focus и Fiesta пока не доступны для заказа в Европе. Автопроизводитель на время прекратил прием заявок на свои самые доступные модели.
Об этом сообщает издание Automotive News Europe.
Известна и причина такого решения — сборочное предприятие в немецком Саарлуи не способно удовлетворить спрос на новые Ford Focus и Fiesta. Те, кто успел заказать авто в июле, получат их не ранее весны 2023 года, а за некоторыми версиями уже выстроилась очередь в год вперед.
Следует отметить, что резкого увеличения спроса на Ford Fiesta или Focus и не наблюдается. Просто из-за дефицита автомобильных микросхем завод не может выйти на плановые объемы производства. В 2022 году в Сарлуе должно было выпустить 195 000 авто, но соберут лишь 117 000. План на 2023 год — 143 тыс. машин.
Впрочем, это не значит, что вообще нельзя будет купить Ford Focus и Fiesta. Пакетные версии будут продолжать выпускать и распределять среди дилеров. А вот индивидуальную комплектацию заказать не выйдет.
По материалам:
Фокус
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