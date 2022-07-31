Ford начнет выпускать работа для зарядки электрокаров, которым можно управлять со смартфона — Finance.ua
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Ford начнет выпускать работа для зарядки электрокаров, которым можно управлять со смартфона

Технологии&Авто
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Ford намерен запустить в массовое производство роботизированные станции для зарядки электромобилей, которые позволят людям с ограниченными возможностями заряжать авто без дополнительной помощи.
Американский автогигант Ford объявил об успешной разработке и запуске тестирования роботизированной станции зарядки для электромобилей.
Производитель автомобилей заявил, что такие работы-заправщики особенно пригодятся людям с ограниченными возможностями. Компания опубликовала рекламный ролик, объяснив, как происходит процесс зарядки.
На обычных топливных заправках часто присутствует персонал, помогающий вставить пистолет и выполнить необходимые действия, а вот на станциях зарядки электрокаров обычно такой возможности нет, и людям-инвалидам невозможно справиться самостоятельно.
Ford рассказал, что процесс зарядки запускается с помощью смартфона. Водителю достаточно припарковаться в непосредственной близости от роботизированной зарядки и в несколько кликов смартфона начать зарядку.
Важно, что робот с камерой сам ищет зарядный отсек и подключается к нему, а после подзарядки автоматически отсоединяется.
По материалам:
Ampercar
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