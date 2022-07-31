Ford начнет выпускать работа для зарядки электрокаров, которым можно управлять со смартфона — Finance.ua

Ford начнет выпускать работа для зарядки электрокаров, которым можно управлять со смартфона Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

Ford намерен запустить в массовое производство роботизированные станции для зарядки электромобилей, которые позволят людям с ограниченными возможностями заряжать авто без дополнительной помощи.

Американский автогигант Ford объявил об успешной разработке и запуске тестирования роботизированной станции зарядки для электромобилей.

Производитель автомобилей заявил, что такие работы-заправщики особенно пригодятся людям с ограниченными возможностями. Компания опубликовала рекламный ролик, объяснив, как происходит процесс зарядки.

На обычных топливных заправках часто присутствует персонал, помогающий вставить пистолет и выполнить необходимые действия, а вот на станциях зарядки электрокаров обычно такой возможности нет, и людям-инвалидам невозможно справиться самостоятельно.

Ford рассказал, что процесс зарядки запускается с помощью смартфона. Водителю достаточно припарковаться в непосредственной близости от роботизированной зарядки и в несколько кликов смартфона начать зарядку.

Важно, что робот с камерой сам ищет зарядный отсек и подключается к нему, а после подзарядки автоматически отсоединяется.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.