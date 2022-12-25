Ford Motor в третий раз увеличил цены на пикапы F-150 Lightning — Finance.ua

Ford Motor в третий раз увеличил цены на пикапы F-150 Lightning 25.12.2022, 01:25 — Фондовый рынок

Американский производитель Ford Motor в третий раз с начала года увеличил цены на популярные пикапы с электроприводом F-150 Lightning по причине роста расходов на сырье для их производства.

Цена за базовую модель F-150 Lightning Pro теперь будет начинаться примерно от $56 тыс. против $52 тыс. ранее. Изначальная цена при старте продаж в мае прошлого года составляла $40 тыс., то есть была на 40% ниже.

Ford корректирует цены на автомобили «в рамках обычной деятельности по причине роста расходов на материалы, иных рыночных факторов, и продолжающихся проблем с цепочками поставок», цитирует слова представителя компании CNBC.

Пикап F-150 Lightning остается одной из самых популярных моделей Ford и пользуется большим спросом, из-за чего ранее компании пришлось приостановить прием новых заказов на этот автомобиль. Ford получила свыше 200 тыс. заказов, тогда как совокупные продажи на конец ноября составили всего 13,3 тыс.

Компания ожидает нарастить производство до 150 тыс. в год к следующей осени. Акции Ford дорожают на 0,2% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 40%, до $48,7 млрд.

fixygen По материалам:

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