Ford и партнеры планируют построить в Канаде завод по производству аккумуляторных материалов — Finance.ua

Ford и партнеры планируют построить в Канаде завод по производству аккумуляторных материалов
Форд Motor Co. и южнокорейские компании объявили о строительстве завода стоимостью $887 млн для производства материалов для аккумуляторов электромобилей в городе Беканкур, Квебек. Министерство промышленности Канады подтвердило, что город активно работает над созданием центра цепи поставок электромобилей.
Об этом пишет Reuters.
По заявлению министерства, в консорциум входят южнокорейские партнеры EcoProBM и SK On Co Ltd.
Ford детализировал, что производит высококачественный никель-кобальт-марганец (NCM) для аккумуляторных батарей, направленных на улучшение производительности и увеличение запаса хода электромобиля.
«Завод по производству катодов будет поставлять материалы для наших будущих электромобилей в Северной Америке, это касается и некоторых наших планов по грузовикам», — сообщила Лиза Дрейк, вице-президент Ford по электромобилям.
Эта инициатива стала первой инвестицией Ford в Квебеке, хотя компания уже более 100 лет действует в Онтарио.
Читайте также
Этот проект является завершающим в ряде анонсированных строек в городе Беканкур, который намерен стать важным центром поставки электромобилей в Северной Америке.
Канада, крупный производитель полезных ресурсов, таких как литий, никель и кобальт, активно привлекает компании со всех этапов производства электромобилей с помощью многомиллиардного фонда чистых технологий, чтобы способствовать уменьшению выбросов углерода.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью