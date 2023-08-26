Ford и партнеры планируют построить в Канаде завод по производству аккумуляторных материалов — Finance.ua

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Ford и партнеры планируют построить в Канаде завод по производству аккумуляторных материалов

Фондовый рынок
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Ford и партнеры планируют построить в Канаде завод по производству аккумуляторных материалов
Ford и партнеры планируют построить в Канаде завод по производству аккумуляторных материалов
Форд Motor Co. и южнокорейские компании объявили о строительстве завода стоимостью $887 млн для производства материалов для аккумуляторов электромобилей в городе Беканкур, Квебек. Министерство промышленности Канады подтвердило, что город активно работает над созданием центра цепи поставок электромобилей.
Об этом пишет Reuters.
По заявлению министерства, в консорциум входят южнокорейские партнеры EcoProBM и SK On Co Ltd.
Ford детализировал, что производит высококачественный никель-кобальт-марганец (NCM) для аккумуляторных батарей, направленных на улучшение производительности и увеличение запаса хода электромобиля.
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«Завод по производству катодов будет поставлять материалы для наших будущих электромобилей в Северной Америке, это касается и некоторых наших планов по грузовикам», — сообщила Лиза Дрейк, вице-президент Ford по электромобилям.
Эта инициатива стала первой инвестицией Ford в Квебеке, хотя компания уже более 100 лет действует в Онтарио.
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Этот проект является завершающим в ряде анонсированных строек в городе Беканкур, который намерен стать важным центром поставки электромобилей в Северной Америке.
Канада, крупный производитель полезных ресурсов, таких как литий, никель и кобальт, активно привлекает компании со всех этапов производства электромобилей с помощью многомиллиардного фонда чистых технологий, чтобы способствовать уменьшению выбросов углерода.

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По материалам:
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