Ford даст возможность заряжать электрокары, не выходя из автомобиля — Finance.ua

Ford даст возможность заряжать электрокары, не выходя из автомобиля Сегодня 23:17 — Фондовый рынок

Необходимость личного участия в зарядке — одно из серьезных препятствий между электромобилями и людьми с инвалидностью.

Если с бензиновым или другим традиционным топливом у водителя всегда есть выбор между заправками с самообслуживанием и без, к розетке свой электрокар приходится подключать исключительно лично. Это может стать серьезной проблемой, когда возможности передвижения ограничены и выбраться из автомобиля еще раз трудно.

Проблему взялись решать у Ford Motor Company. Эксперты Автопро рассказывают подробности и помогут найти качественные запчасти Ford.

Инженеры Ford разработали роботизированный механизм, который сам подключается к электромобилю и начинает процесс зарядки. Водитель управляет процессом, не вставая с места, со своего смартфона. На демонстрационном видеоролике можно наблюдать, как рабочая зарядка с помощью встроенной камеры ищет нужный разъем и присоединяется к нему.

Все, что нужно от водителя: остановиться в нужном месте и включить робота из специального приложения в смартфоне. Следует отметить, что наличие смартфона необходимо и на обычных, не роботизированных зарядных станциях для электрокаров. Иначе их просто невозможно оплатить.

Помощь людям с ограниченной подвижностью — главная цель этой разработки. Однако она может упростить жизнь и мобильным людям, не желающим покидать автомобиль ради того, чтобы подключить его к зарядке. Это также может быть вопрос безопасности ночью. В компании-разработчике пока не сообщают точных сроков появления роботизированных станций в городах.

Сейчас технология находится в стадии концепта, то есть физически она уже существует и функционирует. Теперь ей предстоит пройти серию испытаний в реальных условиях, после чего начнется стадия серийного производства. Руководство Ford сообщает, что работа ведется активно, с высоким приоритетом, а значит, будет выполнена в кратчайшие сроки.

После выхода на рынок зарядные станции будут устанавливаться не только там, где обычно заряжают электрокары — на стоянках и парковках, но и дома у владельцев электрокаров с инвалидностью.

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