Фонд установил контроль над «Мегабанком» и приступил к поиску инвесторов — Finance.ua
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Фонд установил контроль над «Мегабанком» и приступил к поиску инвесторов

Сегодня 10:32Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов начинает прием заявок от потенциальных инвесторов для вывода с рынка АО «МЕГАБАНК». Это стало возможным благодаря установлению Фондом гарантирования вкладов контроля над банком.
Об этом сообщил ФГВФЛ.
«Благодаря публичности и прозрачности всех процессов, в пятницу 03 июня, после обнародования информации о сопротивлении руководителей банка нам удалось установить контроль над банком: Фонд получил доступ к отделениям, электронным системам банка и заменил собой все органы управления. В настоящее время уполномоченное лицо выполняет все функции и задачи, определенные Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Следует отметить ответственную позицию работников банка, вставших на защиту законных интересов клиентов и выполнивших свой долг по передаче Фонду контроля за банком. Благодаря этому сейчас проводятся все необходимые действия по обеспечению сохранности активов и документации, формированию реестра вкладчиков для организации выплат, подготовки оптимального плана урегулирования. В частности, Фонд объявил о поиске инвесторов, которые смогут взять на себя обязательства банка и профессионально управлять его активами", — подчеркнула директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.
Инвесторам предлагаются следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:
  • ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией.
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.
Обязательным условием, выдвигаемым потенциальному инвестору, является передача ему всех обязательств по вкладам, на которые распространяются гарантии Фонда. Подробнее об условиях участия в конкурсе — по ссылке.
Напомним, что вкладчики «Мегабанка» подпадают под действие закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», то есть Фонд вернет им средства в размере 100% вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры выведения банка с рынка. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
«Понимая ситуацию, в которой оказались вкладчики банка, а это преимущественно жители города-героя Харькова, Фонд прилагает максимальные усилия, чтобы начать осуществление гарантированных выплат как можно скорее, даже раньше установленного законом срока», — заявила Светлана Рекрут.
Объявление о начале выплат будет размещено на официальном сайте Фонда. Сумма средств, которые могут быть возмещены Фондом вкладчикам АО «МЕГАБАНК» (в том числе ФЛП), составляет 4,1 млрд грн. Гарантированную сумму можно получить в любом банке-агенте Фонда.
Вкладчики банка смогут получить гарантированное возмещение дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. На сегодняшний день такую возможность предоставляют 4 банка — ПАО КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», АБ «Пивденный» и АО «ПУМБ».

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По материалам: Finance.ua
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