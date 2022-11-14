Фонд соцстраха направил пострадавшим на производстве и их родным почти ₴36 миллионов — Finance.ua

Фонд соцстраха направил пострадавшим на производстве и их родным почти ₴36 миллионов
Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил 11 ноября 35,8 млн грн выплат пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.
Об этом ФССУ сообщает в Телеграме.
«Фонд направил на ежемесячные страховые выплаты для пострадавших на производстве и членов их семей 31,17 млн грн, на страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь пострадавшим на производстве — 1,22 млн грн», — говорится в сообщении.
Кроме того, Фонд направил по 1,7 млн грн семьям медицинской сестры из Хмельницкой области и врачу-стоматологу из Харьковской области, которые умерли в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей.
Как сообщалось, украинским работникам, пострадавшим на работе из-за российской агрессии, и их семьям с начала полномасштабного вторжения рф назначено 19,3 млн грн страховых выплат.
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