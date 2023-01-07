Фонд госимущества в новом году провел уже 20 аукционов на ₴6,5 миллиона — Finance.ua
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Фонд госимущества в новом году провел уже 20 аукционов на ₴6,5 миллиона

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Фонд государственного имущества Украины в первую неделю 2023 провел 20 аукционов по продаже или аренде ряда объектов, общая сумма предложений составила 6,5 миллиона гривен.
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчин сообщил в эфире телемарафона.
«За первую неделю нового года, в первые 5 рабочих дней, состоялось 20 аукционов, среди которых 8 аукционов по продаже имущества и 12 арендных аукционов. ...Было 52 заявки. Общая сумма предложений, одержавших победу, 6,5 млн грн», — сказал чиновник.
В частности, по его словам, среди объектов, выставленных на продажу, был лагерь отдыха в Одесской области, цена которого выросла почти в 2,5 раза — до 2,6 млн грн, здание в Закарпатской области (цена выросла в 135 раз), а также несколько небольших помещений во Львовской, Киевской и других областях.
Немчинов заметил, что участники аукционов «очень разные», полномасштабное вторжение россии их не отпугнуло.
«В общей сложности за 4 месяца рестарта малой приватизации, с сентября по декабрь, в торгах взяли почти тысяча участников — 973... В целом Фонд госимущества реализовал имущества на 2 млрд грн. Это достаточно много», — сказал чиновник.
Как сообщалось, первые арендные аукционы в 2023 году прошли 4 и 6 января.
На следующей неделе Фонд госимущества планирует провести 19 аукционов по приватизации государственных имуществ.
С 19 августа 2022 года, когда был возобновлен процесс малой приватизации, Фонд госимущества провел более 120 аукционов на Прозорро. Общая сумма победных торгов составляет 1,8 млрд. грн.
По материалам:
Укрінформ
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