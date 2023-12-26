Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева — Finance.ua
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Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева

Фондовый рынок
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Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева
Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева
В Киеве выставили на продажу Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Днепр», расположенный в Шевченковском районе столицы возле метро «Золотые ворота».
О торгах объявило Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву, пишет bzh.life.
Актив состоит из нежилых помещений, общая площадь которых составляет 784,8 кв. Здание является объектом культурного наследия.
В 1908—1914 годах в нем содержалась литературно-художественная организация «Украинский клуб». Сейчас основной вид деятельности компании: оптовая торговля другими продуктами хозяйственного назначения (продажа книжной продукции).
По материалам:
Finance.ua
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