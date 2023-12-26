Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева — Finance.ua

Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева Сегодня 17:33 — Фондовый рынок

Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева

В Киеве выставили на продажу Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Днепр», расположенный в Шевченковском районе столицы возле метро «Золотые ворота».

О торгах объявило Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву, пишет bzh.life.

Актив состоит из нежилых помещений, общая площадь которых составляет 784,8 кв. Здание является объектом культурного наследия.

В 1908—1914 годах в нем содержалась литературно-художественная организация «Украинский клуб». Сейчас основной вид деятельности компании: оптовая торговля другими продуктами хозяйственного назначения (продажа книжной продукции).

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