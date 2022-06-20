Фонд госимущества ввел заключение договоров аренды в электронном формате — Finance.ua

Фонд госимущества ввел заключение договоров аренды в электронном формате

Сегодня 10:33 — Недвижимость

Фонд государственного имущества Украины ввел заключение договоров аренды в электронном формате.

Как передает Укринформ, об этом сообщает спресс-служба ФГИУ.

«Фонд государственного имущества Украины ввел электронный формат заключения договоров аренды. Теперь договоры по аренде государственного имущества будут приходить предпринимателям на электронную почту», — говорится в сообщении.

По мнению ФГИУ, такая процедура позволит автоматизировать бюрократические процессы и в целом ускорить процесс перехода объекта в аренду.

Как сообщалось, Фонд госимущества ранее объявил о проведении более 70 аукционов по аренде государственного имущества.

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