Фонд госимущества ввел заключение договоров аренды в электронном формате — Finance.ua

«Фонд государственного имущества Украины ввел электронный формат заключения договоров аренды. Теперь договоры по аренде государственного имущества будут приходить предпринимателям на электронную почту», — говорится в сообщении.
По мнению ФГИУ, такая процедура позволит автоматизировать бюрократические процессы и в целом ускорить процесс перехода объекта в аренду.
Как сообщалось, Фонд госимущества ранее объявил о проведении более 70 аукционов по аренде государственного имущества.
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