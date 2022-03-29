Фонд госимущества упрощает процедуру приватизации и аренды гособъектов — Finance.ua

Фонд госимущества упрощает процедуру приватизации и аренды гособъектов

Сегодня 20:31 — Недвижимость

Фонд госимущества инициировал упрощение процедуры приватизации и аренды государственных объектов с учетом необходимости поддержки бизнеса в военное время. Все документы проходят финальные согласования.

Об этом заявила и.о. главы Фонда госимущества Ольга Батова.

Вскоре сотни тысяч квадратных метров государственных площадей и других активов станут снова доступны предпринимателям через аренду и приватизацию.

«Мы активно работаем над созданием новых возможностей для релокации и поддержки бизнеса, сохранения и создания рабочих мест», — подчеркнула чиновник.

Кроме того, арендаторы госимущества в зоне активных боевых действий будут освобождены от арендной платы, как и определенные категории арендаторов, которые не могут работать сейчас. Во всех других регионах КМУ будет предложено согласовать снижение арендной платы.

По словам Батовой, бизнес и государство сегодня работают как один организм, все силы которого нацелены на скорейшую победу и восстановление Украины.

И.о. главы ФГИУ также подвела итоги месяца работы ведомства.

Во-первых, государственные данные находятся в безопасности. В Фонде обеспечили перенос в безопасное место и защиту серверов и баз данных реестров корпоративных прав, объектов госсобственности и отчетов об оценке имущества. Работа реестров восстановлена, как и сайты ФГИУ по аренде и приватизации.

Во-вторых, по словам и. о. главы ведомства, Фонд сейчас считает каждую гривну потерь, и россия за все заплатит — ведомство разработало и внесло через народных депутатов законопроект о создании реестра отчетов об оценке ущерба, нанесенного агрессором.

В-третьих, в управлении ФГИ активно работают почти 150 предприятий. Энергетические компании, комбинаты хлебопродуктов и другие критические для страны предприятия — все выполняют свои задачи и обеспечивают государство необходимым ресурсом.

В-четвертых, посевная начата. Аграрные предприятия в управлении Фонда, не расположенные на территории активных боевых действий, уже обработали более 5,6 тыс. га.

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