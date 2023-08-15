Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт

22
Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.
Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.
Аукцион был запланирован с уменьшенной вдвое стартовой ценой — 92,45 млн грн, но, согласно протоколу, он не состоялся из-за отсутствия участников.
При этом на 23 августа запланирован еще один повторный аукцион — заявки начали принимать 14 августа. Стартовая цена не изменилась — 92,45 млн грн.
Ранее сообщалось, что пятый аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 7 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.
Первый аукцион по приватизации Белгород-Днестровского порта не состоялся, потому что на него никто не зарегистрировался. Стартовая цена на нем составила 187,6 млн грн.
На втором аукционе стартовая цена была снижена вдвое до 93,8 млн грн, и порт был продан за 220 млн грн ООО «Укрдонинвест», которое принадлежит украинскому бизнесмену Виталию Кропачеву. Однако «Укрдонинвест» оплату не внес.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.