Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт — Finance.ua

Фонд госимущества снова не смог продать Белгород-Днестровский порт Сегодня 18:00

Повторный аукцион по приватизации Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 15 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.Продажи.

Аукцион был запланирован с уменьшенной вдвое стартовой ценой — 92,45 млн грн, но, согласно протоколу, он не состоялся из-за отсутствия участников.

При этом на 23 августа запланирован еще один повторный аукцион — заявки начали принимать 14 августа. Стартовая цена не изменилась — 92,45 млн грн.

Ранее сообщалось, что пятый аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, запланированный на 7 августа, не состоялся из-за отсутствия участников.

Первый аукцион по приватизации Белгород-Днестровского порта не состоялся, потому что на него никто не зарегистрировался. Стартовая цена на нем составила 187,6 млн грн.

На втором аукционе стартовая цена была снижена вдвое до 93,8 млн грн, и порт был продан за 220 млн грн ООО «Укрдонинвест», которое принадлежит украинскому бизнесмену Виталию Кропачеву. Однако «Укрдонинвест» оплату не внес.

Економічна Правда По материалам:

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