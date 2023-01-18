Фонд госимущества планирует продать еще один порт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд госимущества планирует продать еще один порт

Казна и Политика
16
Фонд госимущества планирует продать еще один порт
Фонд госимущества планирует продать еще один порт, Фото:uk.wikipedia.org
Фонд госимущества планирует выставить на аукцион по приватизации Белгород-Днестровский морской торговый порт до конца зимы.
Об этом сообщил руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.
«До конца января или в первых числах февраля мы сможем выставить на аукцион Белгород-Днестровский морской торговый порт», — сказал Славский.
Место для вашей рекламы
В 2016 году обсуждалось потенциальное закрытие порта через один-два года. Причиной тогда называли ошибки в хозяйственной деятельности и естественную ситуацию.
Белгород-Днестровский порт расположен на берегу Днестровского лимана северо-западнее Днестровско-Цареградского устья. Вхождение судов осуществляется только в светлое время суток согласно графику подъема моста.
Порт имеет девять причалов, оборудованных всем необходимым для функционирования в составе единого производственного перегрузочного комплекса. Он открыт для навигации круглогодично.
Во вторник, 17 января, Фонд государственного имущества продал морской порт Усть-Дунайск на аукционе за 201 млн грн. Стартовая цена выросла более чем в три раза с 60 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.