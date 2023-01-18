Фонд госимущества планирует продать еще один порт — Finance.ua

Фонд госимущества планирует продать еще один порт Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Фонд госимущества планирует продать еще один порт, Фото:uk.wikipedia.org

Фонд госимущества планирует выставить на аукцион по приватизации Белгород-Днестровский морской торговый порт до конца зимы.

Об этом сообщил руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

«До конца января или в первых числах февраля мы сможем выставить на аукцион Белгород-Днестровский морской торговый порт», — сказал Славский.

В 2016 году обсуждалось потенциальное закрытие порта через один-два года. Причиной тогда называли ошибки в хозяйственной деятельности и естественную ситуацию.

Белгород-Днестровский порт расположен на берегу Днестровского лимана северо-западнее Днестровско-Цареградского устья. Вхождение судов осуществляется только в светлое время суток согласно графику подъема моста.

Порт имеет девять причалов, оборудованных всем необходимым для функционирования в составе единого производственного перегрузочного комплекса. Он открыт для навигации круглогодично.

Во вторник, 17 января, Фонд государственного имущества продал морской порт Усть-Дунайск на аукционе за 201 млн грн. Стартовая цена выросла более чем в три раза с 60 млн грн.

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НВ По материалам:

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