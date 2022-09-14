Фонд госимущества хочет пустить с молотка два здания «дочки» российского госбанка в Киеве — Finance.ua
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Фонд госимущества хочет пустить с молотка два здания «дочки» российского госбанка в Киеве

Казна и Политика
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Фонд госимущества хочет пустить с молотка два здания «дочки» российского госбанка в Киеве
Фонд госимущества хочет пустить с молотка два здания «дочки» российского госбанка в Киеве, www.fg.gov.ua
Фонд гарантирования вкладов физлиц проведет аукцион по продаже двух активов «Дочки» российского банка ВЭБ.рф — Проминвестбанка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.
Аукцион запланирован на 20 сентября. Речь идет о двух нежилых помещениях Проминвестбанка на Левом берегу Киева. Общая площадь помещений — более тысячи квадратных метров. Здания украинской «дочки» российского банка выставляются на продажу впервые.
Первый лот — коммерческая недвижимость общей площадью 2152 кв.м, на улице Драгоманова в Киеве. Стартовая цена — 54,9 млн грн.
Второй лот — коммерческая недвижимость площадью 1 623,2 кв. м, по улице Красноткацкая. Первоначальная цена реализации составляет 31,9 млн грн.
Вырученные от продажи активов средства Фонд направит на расчеты с кредиторами Проминвестбанка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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