Фонд госимущества хочет пустить с молотка два здания «дочки» российского госбанка в Киеве — Finance.ua

Фонд госимущества хочет пустить с молотка два здания «дочки» российского госбанка в Киеве
Фонд гарантирования вкладов физлиц проведет аукцион по продаже двух активов «Дочки» российского банка ВЭБ.рф — Проминвестбанка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда.
Аукцион запланирован на 20 сентября. Речь идет о двух нежилых помещениях Проминвестбанка на Левом берегу Киева. Общая площадь помещений — более тысячи квадратных метров. Здания украинской «дочки» российского банка выставляются на продажу впервые.
Первый лот — коммерческая недвижимость общей площадью 2152 кв.м, на улице Драгоманова в Киеве. Стартовая цена — 54,9 млн грн.
Второй лот — коммерческая недвижимость площадью 1 623,2 кв. м, по улице Красноткацкая. Первоначальная цена реализации составляет 31,9 млн грн.
Вырученные от продажи активов средства Фонд направит на расчеты с кредиторами Проминвестбанка.
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