Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Родовид Банка" — Finance.ua

Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Родовид Банка" Сегодня 10:35 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО «Родовид Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«13 февраля 2023 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд гарантирования) № 183 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО „Родовид Банк“. Согласно предписаниям части третьей статьи 53 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной», — говорится в сообщении.

Национальный банк Украины принял решение от 19 декабря 2017 об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации АО «Родовид Банк».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.