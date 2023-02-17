Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Родовид Банка" — Finance.ua
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Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Родовид Банка"

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию АО «Родовид Банк».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«13 февраля 2023 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд гарантирования) № 183 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО „Родовид Банк“. Согласно предписаниям части третьей статьи 53 Закона Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, с момента утверждения ликвидационного баланса ликвидационная процедура банка считается завершенной», — говорится в сообщении.
Национальный банк Украины принял решение от 19 декабря 2017 об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации АО «Родовид Банк».
По материалам:
Finance.ua
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