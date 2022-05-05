Фонд гарантирования вкладов сообщил о новых схемах мошенников: что предлагают — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов сообщил о новых схемах мошенников: что предлагают

Некоторые мошенники пытаются воспользоваться ситуацией и могут предложить посреднические услуги по получению гарантированного возмещения от Фонда. Они это делают не бесплатно, а за комиссию.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов отмечает, что выплаты гарантированного возмещения осуществляются только через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат.

Актуальный список банков-агентов всегда доступен на сайте Фонда по ссылке в комментариях. Фонд не сотрудничает с какими-либо «посредниками»

Напомним, для получения гарантированного возмещения вкладчик должен обратиться в ближайшее отделение одного из банков-агентов Фонда вместе с паспортом и ИНН.

Также сейчас три банка-агента Фонда осуществляют дистанционные выплаты гарантированного возмещения.

ПриватБанк, Укргазбанк и Пивденный.

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