Фонд гарантирования вкладов сообщил о новых схемах мошенников: что предлагают — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов сообщил о новых схемах мошенников: что предлагают
Сегодня 14:11 — Кредит&Депозит
Некоторые мошенники пытаются воспользоваться ситуацией и могут предложить посреднические услуги по получению гарантированного возмещения от Фонда. Они это делают не бесплатно, а за комиссию.
Об этом сообщили в ФГВФЛ.
Фонд гарантирования вкладов отмечает, что выплаты гарантированного возмещения осуществляются только через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат.
Актуальный список банков-агентов всегда доступен на сайте Фонда по ссылке в комментариях. Фонд не сотрудничает с какими-либо «посредниками»
Напомним, для получения гарантированного возмещения вкладчик должен обратиться в ближайшее отделение одного из банков-агентов Фонда вместе с паспортом и ИНН.
Также сейчас три банка-агента Фонда осуществляют дистанционные выплаты гарантированного возмещения.
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