Фонд гарантирования вкладов полностью рассчитается с кредиторами банка «Аркада» — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов полностью рассчитается с кредиторами банка «Аркада» Сегодня 16:34 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц полностью рассчитается с кредиторами банка «Аркада» — гражданами и бизнесом, кроме бывших собственников финучреждения и связанных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Это стало возможно благодаря продаже имущественных прав на здание центрального офиса банка «Аркада» по ул. Ольгинская за 351 млн грн.

«Объектом продаж стала не недвижимость, а имущественные права (фактически право вернуть актив через суд), через вывод актива из баланса банка накануне его банкротства. В августе 2019 года связанная с банком „Аркада“ компания „Будэволюция“ получила кредит у физического лица на 260 млн грн. В залог по этому кредиту по неизвестным причинам было предоставлено здание центрального офиса банка „Аркада“, стоимость которого составляла треть активов финучреждения. Из-за невозврата средств кредитор в июле 2020 года забрал залог и перепродал, а в августе банк был признан неплатежеспособным», — говорится в сообщении.

Фонд с целью защиты прав кредиторов пытался вернуть актив еще до признания банка неплатежеспособным — обратился в суд после смены владельца недвижимости в государственном реестре вещных прав, привлекая третьей стороной Национальный банк, поскольку банк «Аркада» в то время еще был платежеспособным.

Второй раз Фонд обратился в суд уже после введения временной администрации и признания договора о залоге здания ничтожным, а также подал заявление в правоохранительные органы. Однако суд неправомерную сделку не отменил, а обращения в правоохранительные органы за два года не дали результата.

«Если бы очередная, 26-я попытка продать актив стала неудачной, Фонд из-за рисков принятия судом негативного решения мог потерять актив с вероятностью 99,9%, свидетельствует исторический опыт вывода с рынка 100 банков в кризис 2015-2017 годов», — говорят в Фонд.

Покупатель получил право отстаивать актив в суде, а Фонд — средства на расчеты со всеми кредиторами в сумме 351 млн грн, которые уже поступили на счет банка «Аркада».

О начале выплат кредиторам Фонд дополнительно уведомит на своем сайте.

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