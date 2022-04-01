Фонд гарантирования вкладов планирует прекратить выплаты вкладчикам «Имэксбанка» — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов планирует прекратить выплаты вкладчикам «Имэксбанка»

Вчера 14:35 — Фондовый рынок

Через 30 дней Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует прекращение выплат гарантированных сумм вкладчикам «Имэксбанка».

Об этом говорится в сообщении учреждения.

Причина состоит в создании ликвидационного баланса финучреждения. После этого фонд должен утвердить и прекратить выплаты вкладчикам.

В фонде призвали вкладчиков, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.

Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении «Имэксбанка» к категории неплатежеспособных. К моменту принятия этого решения контролером банка был Леонид Климов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.