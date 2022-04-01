Фонд гарантирования вкладов планирует прекратить выплаты вкладчикам «Имэксбанка» — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов планирует прекратить выплаты вкладчикам «Имэксбанка»
Вчера 14:35 — Фондовый рынок
Через 30 дней Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует прекращение выплат гарантированных сумм вкладчикам «Имэксбанка».
Об этом говорится в сообщении учреждения.
Причина состоит в создании ликвидационного баланса финучреждения. После этого фонд должен утвердить и прекратить выплаты вкладчикам.
В фонде призвали вкладчиков, еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой.
Национальный банк Украины 26 января 2015 года принял решение об отнесении «Имэксбанка» к категории неплатежеспособных. К моменту принятия этого решения контролером банка был Леонид Климов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.