Фонд гарантирования в июле выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 1,67 млрд грн — Finance.ua
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Фонд гарантирования в июле выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 1,67 млрд грн

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования в июле выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 1,67 млрд грн
Фонд гарантирования в июле выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 1,67 млрд грн
До начала августа 2022 года продолжалась ликвидация 51 неплатежеспособного банка, ликвидация 50 банков Фондом уже завершена.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков

В июле 2022 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда банков составили 1,67 млрд грн. Всего в январе-июле текущего года вкладчики ликвидируемых Фондом банков получили гарантированное возмещение на сумму 2900 млн грн.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июля 2022 года

По состоянию на 1 августа 2022 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 93 879,8 млн грн.
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До вступления в силу данного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.
Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 98,5661 млрд грн.

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По материалам:
Finance.ua
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