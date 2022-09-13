Фонд гарантирования продлил принятие заявок от претендентов на «Банк Сич» — Finance.ua
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Фонд гарантирования продлил принятие заявок от претендентов на «Банк Сич»

Кредит&Депозит
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Фонд гарантирования вкладов повторно продлил сроки конкурса по поиску инвесторов на вывод «Банка Сечь» с рынка: не все успели подать заявки.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Так, срок подачи предварительно квалифицированными инвесторами конкурсных предложений на участие в выводе с рынка банка продлен до 19 сентября включительно. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов подать заявку на допуск к участию в открытом конкурсе до 12 сентября.
«Такое решение было принято по просьбе одного из заинтересованных инвесторов и с учетом проявленного интереса со стороны других потенциальных участников открытого конкурса», — говорится в сообщении ФГВ.
По данным ЭП, Фонд получил только один пакет документов от одного участника конкурса в предварительно установленный срок. Этим участником был один из украинских коммерческих банков, при этом от киевских властей Фонд не получил полного пакета документов. Ранее сообщалось, что столица хочет инвестировать в «Банк Сич» для создания на его базе Муниципального банка Киева.
Как сообщал Forbes Украина, активами «Банка Сичь» заинтересовались пять покупателей: Аккордбанк, РВС Банк, Таскомбанк, «Укрпочта» и Киевская горадминистрация.
По новым срокам победителя конкурса Фонд определит до 23 сентября.
По материалам:
Економічна Правда
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