Фонд гарантирования продлил принятие заявок от претендентов на «Банк Сич» — Finance.ua

Фонд гарантирования продлил принятие заявок от претендентов на «Банк Сич» Сегодня 10:36 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования вкладов повторно продлил сроки конкурса по поиску инвесторов на вывод «Банка Сечь» с рынка: не все успели подать заявки.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Так, срок подачи предварительно квалифицированными инвесторами конкурсных предложений на участие в выводе с рынка банка продлен до 19 сентября включительно. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов подать заявку на допуск к участию в открытом конкурсе до 12 сентября.

«Такое решение было принято по просьбе одного из заинтересованных инвесторов и с учетом проявленного интереса со стороны других потенциальных участников открытого конкурса», — говорится в сообщении ФГВ.

По данным ЭП, Фонд получил только один пакет документов от одного участника конкурса в предварительно установленный срок. Этим участником был один из украинских коммерческих банков, при этом от киевских властей Фонд не получил полного пакета документов. Ранее сообщалось , что столица хочет инвестировать в «Банк Сич» для создания на его базе Муниципального банка Киева.

Как сообщал Forbes Украина, активами «Банка Сичь» заинтересовались пять покупателей: Аккордбанк, РВС Банк, Таскомбанк, «Укрпочта» и Киевская горадминистрация.

По новым срокам победителя конкурса Фонд определит до 23 сентября.

Економічна Правда По материалам:

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