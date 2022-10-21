Фонд гарантирования продает завод на этапе строительства — Finance.ua
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Фонд гарантирования продает завод на этапе строительства

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу объект незавершенного строительства — комплекс зданий и сооружений завода по переработке кукурузы в биоэтанол, находящийся на балансе АО «КБ «Земельный капитал».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«1 ноября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже объекта незавершенного строительства — комплекса зданий и сооружений завода по переработке кукурузы на биоэтанол в Черкасской области. Актив находится на балансе АО «КБ „Земельный капитал“ и на продажу выставляется повторно», — говорится в сообщении.
Общая площадь выставленного на продажу комплекса — 12 003,7 квадратных метров. Кроме того, в состав лота включено оборудование и другое движимое имущество. Начальная цена реализации лота — 128,8 миллиона гривен.
Торги состоятся по английской модели аукциона, предусматривающей повышение цены открыто и прозрачно. Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «КБ «Земельный капитал».
Банк «Земельный капитал» стал сотым учреждением, перешедшим под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц; он признан неплатежеспособным 11 августа 2021 года.
Национальный банк 9 сентября 2021 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «КБ «Земельный капитал».
По материалам:
Укрінформ
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