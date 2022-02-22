Фонд гарантирования предупреждает о новом виде мошенничества — Finance.ua
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Фонд гарантирования предупреждает о новом виде мошенничества

Сегодня 12:20Криминал
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Фонд гарантирования вкладов предупреждает об обнаружении очередных видов мошенничества, цель которых — неправомерное взыскание средств с клиентов банков под видом уплаты страхового взноса.
Суть схемы состоит в том, что мошенники рассылают клиентам действующих банков (в частности, вкладчикам — нерезидентам Украины) электронные письма якобы от имени Фонда гарантирования вкладов физических лиц с требованием уплатить определенный страховой взнос по указанным в письме реквизитам.
В некоторых случаях мошенники присылают пользователям банковских услуг также фальшивые сообщения о выигрыше в лотерее.
Что говорят в ФГВФЛ. Фонд никогда не взимает с вкладчиков банков никаких взносов, не проводит никаких лотерей и розыгрышей, не участвует в таких мероприятиях и не выступает их партнером и гарантом проведения.
Что делать, если получили такое письмо. В случае получения такого письма, особенно если вы не инициировали переписку с Фондом, следует действовать по общим правилам безопасного поведения при интернет-переписке, в частности:
  • не переходите ни по каким ссылкам, содержащим такое письмо, поскольку это может быть фишинговая атака — вид мошенничества в интернете с целью получения незаконного доступа к конфиденциальным данным пользователя;
  • позвоните по номерам телефонов, указанным на официальном вебсайте банка, о котором говорится в письме, или на обороте карты банка (если она есть), и выясните, действительно ли организация посылала вам такое письмо;
  • проверьте соответствие адресов вебсайтов, указанных в письме, адресам официальных вебсайтов организаций, о которых идет речь.
Кроме того, следует обратить внимание на другие признаки, которые могут указывать на мошеннические действия:
  • несоответствие реквизитов, адресов, логотипов, названий организаций в письме данным, указанным на официальных вебсайтах Фонда и банка, о котором говорится в письме;
  • наличие в письме ошибок фактических или грамматических.
По материалам: Finance.UA
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