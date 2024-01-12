Фонд гарантирования объявил аукцион по продаже активов Златобанка — Finance.ua
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Фонд гарантирования объявил аукцион по продаже активов Златобанка

Фондовый рынок
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу пул активов Златобанка.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
«На 22 января 2024 г. в системе Прозорро. Продажи запланирован аукцион по продаже пула активов АО «Златобанк», ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов. Одним лотом на торги выставлены права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, дебиторская задолженность и доля корпоративных прав в уставном капитале ООО «Торгово-логистический комплекс «Арктика» в размере 21,05%», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что часть выставленных активов на продажу находится в залоге Нацбанка Украины. Некоторые контрагенты, а значит, и включенные в состав лота активы, связанные между собой и с акционерами Златобанка.
Общая задолженность по выставленным на продажу активам превышает 16 млрд грн. В обеспечение по кредитам оформлены объекты жилой, коммерческой недвижимости и земельные участки, в том числе квартира, общей площадью 47,9 кв. м в Киеве, нежилые помещения общей площадью 152 кв. м в Харькове, нежилые здания площадью более 15,5 тыс. кв. м в Днепропетровской области и два земельных участка общей площадью 5,96 га в Киевской области.
Также в залоге банка — воздушные суда, имущественные права на долю в уставном капитале юридических лиц, в том числе одного из заемщиков и финансовое поручительство.
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Включенные в состав лота активы ранее уже неоднократно выставлялись на индивидуальные торги, а также торговались в составе пула, но не нашли своих покупателей. Начальная цена лота — 1,59 млрд грн. Активы выставляются на продажу по голландскому аукциону.
По материалам:
Укрінформ
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