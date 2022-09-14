Фон дер Ляен: Мы предоставим 100 млн евро на восстановление украинских школ — Finance.ua

Фон дер Ляен: Мы предоставим 100 млн евро на восстановление украинских школ
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала 100 млн евро на поддержку украинских школ и свой визит в Киев.
Выступая в среду в Европейском парламенте в Страсбурге с докладом о состоянии Европейского Союза, она рассказала, что восстановление Украины потребует огромных ресурсов.
«Например, российские удары повредили или разрушили более 70 школ. Полмиллиона украинских детей начали учебный год в Европейском Союзе. Но у многих других в Украине просто нет классной комнаты, в которую они могли бы пойти. Поэтому сегодня я объявляю, что мы будем работать с первой леди, чтобы поддержать восстановление поврежденных украинских школ. И именно поэтому мы предоставим 100 миллионов евро, потому что будущее Украины начинается в ее школах», — заявила президент Еврокомиссии.
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Она напомнила, что на сегодняшний день Team Europe предоставила финансовую помощь суммой более 19 млрд евро, за исключением военной поддержки.
«Мы не только поддержим финансово, но и дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал. Украина уже стала технологическим центром и домом для многих инновационных молодых компаний. Поэтому я хочу, чтобы мы мобилизовали всю мощь единого рынка, чтобы помочь ускорить рост и создать возможности», — детализировала фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии также заявила о намерении расширить торговлю с Украиной в энергетическом секторе.
«В марте мы успешно подключили Украину к нашей электросети. Сначала это было запланировано на 2024 год, но мы это сделали через две недели, и сегодня Украина экспортирует нам электроэнергию. Я хочу значительно расширить эту взаимовыгодную торговлю», — сказала она.
Фон дер Ляен также напомнила, что ЕС уже приостановил импортную пошлину на украинский экспорт, и вскоре Украина будет введена в европейскую зону свободного роуминга.
«Опираясь на все это, комиссия будет работать с Украиной, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к Единому рынку... И именно поэтому я сегодня еду в Киев, чтобы подробно обсудить это с президентом Зеленским», — сообщила президент ЕК.
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