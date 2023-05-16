Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит — Finance.ua
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Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит

Личные финансы
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Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит
Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит
Бюджетная авиакомпания Flydubai анонсировала новое направление в Польшу. Летать будет из Дубая в Познань.
Стартовать с полетами планируют в октябре. Остальные детали нового маршрута — читайте в материале ниже.

Расписание и цены

Первый рейс выполнят 29 октября. Будут летать трижды в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. Продолжительность полетов будет составлять 6 — 7 часов в зависимости от направления. В Дубае самолеты из Познани будут обслуживаться в терминале 2.
Продажа билетов на новые рейсы Дубай — Познань уже открыта. Перелет в ноябре 2023 года в эконом-классе стоит 2300 злотых в обе стороны с учетом сборов. Цена включает провоз только ручной клади 7 килограммов.
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«Мы видим растущий спрос на путешествия между ОАЭ и Польшей с момента запуска наших полетов на этом рынке в 2018 году, когда мы начали полеты в Краков», — прокомментировал расширение сети маршрутов глава flydubai Гейт Аль Гейт.
Сейчас flydubai ежедневно летает из Дубая в Варшаву, куда рейсы были открыты в 2021 году, и пять раз в неделю из Дубая в Краков. С 26 июня авиаперевозчик увеличит частоту полетов в Краков до ежедневной. Так, Познань — третий польский город в маршрутной сети Flydubai.
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По материалам:
Телеканал 24
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