Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит — Finance.ua

Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит Сегодня 19:47 — Личные финансы

Flydubai откроет новый маршрут в Польшу: откуда полетит

Бюджетная авиакомпания Flydubai анонсировала новое направление в Польшу. Летать будет из Дубая в Познань.

Стартовать с полетами планируют в октябре. Остальные детали нового маршрута — читайте в материале ниже.

Расписание и цены

Первый рейс выполнят 29 октября. Будут летать трижды в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. Продолжительность полетов будет составлять 6 — 7 часов в зависимости от направления. В Дубае самолеты из Познани будут обслуживаться в терминале 2.

Продажа билетов на новые рейсы Дубай — Познань уже открыта. Перелет в ноябре 2023 года в эконом-классе стоит 2300 злотых в обе стороны с учетом сборов. Цена включает провоз только ручной клади 7 килограммов.

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«Мы видим растущий спрос на путешествия между ОАЭ и Польшей с момента запуска наших полетов на этом рынке в 2018 году, когда мы начали полеты в Краков», — прокомментировал расширение сети маршрутов глава flydubai Гейт Аль Гейт.

Сейчас flydubai ежедневно летает из Дубая в Варшаву, куда рейсы были открыты в 2021 году, и пять раз в неделю из Дубая в Краков. С 26 июня авиаперевозчик увеличит частоту полетов в Краков до ежедневной. Так, Познань — третий польский город в маршрутной сети Flydubai.

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Телеканал 24 По материалам:

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