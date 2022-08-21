ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж — Finance.ua

ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж Сегодня 19:22 — Личные финансы

ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж

В период действия военного положения физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Но в случае неуплаты этого налога предприниматели не приобретают страховой стаж.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Читайте также Доплаты за сверхурочный стаж: у кого пенсии могут быть больше

В ведомстве отметили, что согласно статье закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

«Если предприниматель не платит единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, он не приобретает страховой стаж», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

в связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.