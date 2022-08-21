ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж — Finance.ua
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ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж

Личные финансы
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ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж
ФЛП во время войны освобождены от уплаты единого соцвзноса: начисляется ли стаж
В период действия военного положения физическим лицам-предпринимателям разрешили не платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Но в случае неуплаты этого налога предприниматели не приобретают страховой стаж.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
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В ведомстве отметили, что согласно статье закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.
«Если предприниматель не платит единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, он не приобретает страховой стаж», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • в связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны.
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