ФЛП на заметку: можно ли во время войны открывать счета за границей — Finance.ua
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ФЛП на заметку: можно ли во время войны открывать счета за границей

Личные финансы
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ФЛП на заметку: можно ли во время войны открывать счета за границей
ФЛП на заметку: можно ли во время войны открывать счета за границей
Физические лица-предприниматели (ФЛП) могут не уведомлять налоговую службу о своих действующих счетах в иностранных банках или других финучреждениях за пределами Украины.
Об этом сообщили в Налоговой службе Украины.
Отмечается, что в Налоговом кодексе, а также других нормативно-правовых актах Украины отсутствуют нормы по подаче юрлицами или самозанятыми лицами в налоговую информации об открытии или закрытии счетов в иностранных банках и других финансовых учреждениях за пределами страны.
Но средства в рамках операций хозяйствующих субъектов-резидентов, в частности, по экспорту товаров (услуг) подлежат зачислению на счета резидентов в украинских банках.

Налоговые нововведения для ФЛП

Согласно законопроекту № 8401 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», ФЛП вероятно, с 1 июля больше не будут пользоваться особыми условиями налогообложения.
Так, документ предусматривает:
  • отмену налога 2% для ФЛП третьей группы (будет 5%);
  • ФЛП первой и второй групп будут платить единый налог;
  • возврат документальных проверок и штрафов за нарушение налогового законодательства;
  • штрафы за отсутствие РРО.

Что еще изменится для ФЛП в 2023 году

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев разъяснил, как будет работать инициатива SMART-ФЛП. По его словам, она будет касаться ФЛП третьей группы. Такие предприниматели не просто не будут подавать отчеты. Они будут платить налог от дохода автоматически — средства будут удерживаться банком при поступлении на счета.
Крупные налогоплательщики будут предоставлять стандартизированный SAF-T-файл, который будет формироваться автоматически на базе данных, внесенных в свою автоматизированную систему.
По материалам:
Pro Гроші
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