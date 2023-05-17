FlixBus запускает новую автобусную линию из Киева в аэропорты Шопена и Модлин в Варшаве — Finance.ua

FlixBus запускает новую автобусную линию из Киева в аэропорты Шопена и Модлин в Варшаве Сегодня 09:45 — Личные финансы

FlixBus запускает новую автобусную линию из Киева в аэропорты Шопена и Модлин в Варшаве

Оператор автобусных перевозок FlixBus объявил о запуске прямой автобусной линии из Киева в Варшаву, которая заезжает в аэропорты Шопена и Модлин.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это первая прямая линия Flix из Украины в аэропорт Шопена. Отмечается, что полный маршрут новой линии N3225: Киев — Житомир — Ровно — Луцк — Люблин — аэропорт Варшава-Шопен — Варшава (автостанция Западная) — аэропорт Варшава-Модлин.

Первый рейс состоится 30 мая.

В начале своей работы новая линия будет курсировать два раза в неделю, а с 14 июня — увеличит частоту до 4 раз в неделю.

График рейсов

Из Киева автобус будет курсировать по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Отправляясь в 13:30 с Центральной Автостанции в Киеве, он прибывает в аэропорт Шопена в 05:10, а в аэропорт Модлин в 06:40 утра на следующий день.

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На прохождение границы в расписании заложено 4 часа, но в компании напоминают, что продолжительность прохождения границы бывает непредсказуемой, поэтому планируя путешествие, следует закладывать дополнительное время до следующей пересадки.

В обратном направлении рейс выезжает из аэропорта Модлин в 18:45, из аэропорта Шопена — в 20:15, прибывая на Центральную автостанцию в Киеве в 12:55. Отправление по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость билета

Цена на билет от Киева в любой из аэропортов Варшавы начинается от 1299 грн.

Стоимость билетов может варьироваться от дня отправки и количества уже проданных билетов на конкретный рейс.

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Аэропорт имени Фредерика Шопена считается самым большим аэропортом Польши, из него выполняются авиарейсы в 54 страны мира. Модлин — небольшой аэропорт в пригороде Варшавы, известный прежде всего как хаб для лоу-кост авиаперевозчиков.

«Это уже седьмая линия FlixBus непосредственно между Киевом и Варшавой. Украинская сеть имеет также два прямых рейса в аэропорт Будапешта. Всего FlixBus имеет уже 21 прямой маршрут из Украины в 6 европейских стран: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию. Билеты на новые линии уже в продаже», — резюмировали в компании.

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Економічна Правда По материалам:

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